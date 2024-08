INFORMATIONEN

Anreise: Riga wird von verschiedenen Airlines beispielsweise aus Frankfurt und Stuttgart angeflogen. Mit Flixbus durch Polen und Litauen, z. B. von Berlin nach Riga mindestens 18 Stunden, ab 50 Euro, mit dem Auto ca. 13,5 Stunden (1250 km), weitere 1,5 Stunden bis Cesis, mit dem Linienbus 2,5 Stunden.

Unterkunft: Einfache Campinghütten drei Kilometer von der Burg Turaida bietet Kempings Lejasbisenieki. Hütte für bis zu vier Personen, 50 Euro: https://lejasbisenieki.lv

Das ethnografische Gästehaus Gungas besteht aus fünf rustikalen, komfortabelen Blockhütten im Kiefernwald am See Dunezers bei Adaži unweit der Gaujamündung. Zimmer ab 60 Euro, ganzes Haus ab 240 Euro: https://gungas.lv

Fahrrad: Wer nur im Gauja-Nationalpark radeln oder mountainbiken will, leiht sich am besten vor Ort ein Rad aus – etwa in Sigulda. Pro Tag ab 40 Euro: https://ziedlejas.lv

oder Cesis, E-Bike 10 Euro/Stunde, 25 Euro/Tag: www.elektroezi.lv

Kajak/Camping: Auf der Gauja sollte man für die 85 Kilometer von Valmiera bis zur Mündung etwa drei Tage planen. Lohnenswerte Tagesstrecken sind Ligatne – Sigulda (25 km) und Cesis – Sigulda (45 km) oder Cesis – Ligatne (30 km). An beiden Ufern des Flusses gibt es Rast- und Campingplätze. Kajak 25 Euro/Tag, Floß 7,5 m x 3 m für bis zu 15 Personen 250 Euro/Tag, Zeltplatz pro Person inkl. Brennholz 9 Euro, Zelt 10 Euro, Campinghütte mit drei Betten 50 Euro: www.jenculaivas.lv

Sehenswürdigkeiten: Turaida-Museumsreservat mit Burg Treyden in Sigulda, 6 Euro: https://old.turaida-muzejs.lv

Ordensburg und Neues Schloss mit Museum in Cesis, ganzer Komplex 10 Euro: https://cesupils.lv

Archäologischer Park Araiši: www.araisi.com Dieser vermittelt auch originelle ländliche Gästeunterkünfte – wie z. B. das Saunahaus der historischen Windmühle: www.araisuvejdzirnavas.lv

Weitere Infos: www.latvia.travel/de, www.entergauja.com, https://visit.cesis.lv