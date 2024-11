Hintergrund

> Der Bundespräsident hat in normalen Zeiten meist repräsentative Aufgaben, doch in Regierungskrisen kommt ihm eine wichtige staatspolitische Rolle zu. So kann allein der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers den Bundestag auflösen, um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Dies ist vorgesehen für den Fall, dass ein Bundeskanzler mit der Vertrauensfrage im Parlament scheitert. Der Präsident muss dem Vorschlag nicht nachkommen, in der Geschichte der Bundesrepublik hat ein Präsident dies aber noch nie abgelehnt.

Zu vorgezogenen Neuwahlen kam es bislang 1972, nachdem Willy Brandt knapp ein Misstrauensvotum überstanden hatte, nach dem Wechsel der FDP von der sozialliberalen- zur christliberalen Koalition und damit der Ablösung von Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) durch Helmut Kohl (CDU) 1982/83 sowie 2005 zum Ende der rot-grünen Koalition. In allen drei Fällen wurde die Vertrauensfrage durch Enthaltungen "absichtlich" verloren.

Wenn der Präsident sich zu Neuwahlen entschließt, muss er das laut Artikel 68 des Grundgesetzes innerhalb von 21 Tagen tun. Zudem legt er den Wahltermin fest, bei vorgezogenen Neuwahlen spätestens 60 Tage nach der Auflösung des bisherigen Parlaments.

Wenn der Bundestag nach einer gescheiterten Vertrauensfrage nicht aufgelöst wird, kann der Präsident auf Antrag der Regierung den Gesetzgebungsnotstand erklären, um auch ohne stabile Mehrheit im Parlament Gesetzesbeschlüsse zu ermöglichen. afp