Hintergrund

> Das Projekt Scora, "Schools opposing Racism and Antisemitism", wird getragen vom Verein Nachhaltige Bildung und Schulentwicklung (NBS) in Kornwestheim. Es ist das Ziel, Schulen in Baden-Württemberg bei der Arbeit gegen Antisemitismus und Rassismus zu unterstützen. Dazu gehört auch die Begleitung bei der Gründung von Schulpartnerschaften mit Israel. Treibende Kraft von Anfang an war Claudia Rugart, Abteilungsleiterin im Regierungspräsidium Stuttgart, die im Februar 2019 bei einer Dienstbesprechung von Schulleitern zum Thema "Umgang mit Antisemitismus an Schulen" auch Israelis aus deren Sicht berichten ließ. Die Veranstaltung war der erfolgreiche Startschuss auch für die Netzwerkarbeit und die Jugendbegegnungswochen. cab