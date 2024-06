Hintergrund

> Helgi Schmid wurde 1986 in Darmstadt als Sohn einer isländischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren. Er ist in Grünstadt in der Pfalz aufgewachsen und studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Er war festes Ensemblemitglied am Theater Freiburg und am Düsseldorfer Schauspielhaus. Seine größten Filmrollen hatte er in "All You Need is Love – Meine Schwiegertochter ist ein Mann", "Aus der Kurve", "One Night Off" sowie in den Serien "Professor T." und "How to Dad". Helgi Schmid lebt in Mannheim. sot