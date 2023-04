Hintergrund

Arbeitslosenquote: Sie ist in Heidelberg stabil. Im November lag sie bei 4,6 Prozent und damit auf exakt demselben Wert wie im November 2021. 6454 Arbeitssuchenden stehen 930 offene Stellen gegenüber.

Beschäftigtenzuwachs: Ende 2021 waren in Heidelberg rund 95.000 Menschen in sozialversicherungspflichtigen Jobs beschäftigt, 2700 mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Die größten Treiber des Anstiegs waren das Gesundheitswesen (plus 6597 Beschäftigte seit 2005), Berufe aus dem Sektor "Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen" (plus 5925) und "Erziehung und Unterricht" (plus 2675).

Dominante Gesundheitsbranche: Der wichtigste Wirtschaftszweig in Heidelberg ist das Gesundheitswesen. Jeder fünfte Arbeitsplatz ist dieser Branche zuzuordnen.

Höchster Akademikeranteil: 35 Prozent unter den Beschäftigten. Nirgendwo im Land gibt es mehr.

Qualifikation ist alles: 2021 konnte die Arbeitsagentur dafür elf Millionen Euro ausgeben. Im aktuellen Jahr sind es mehr als 13. (hob)