Tobias Beck beschreibt sich als Top-Speaker, Bestseller-Autor, Seminar-Creator und Podcaster. Am 3. Dezember 1977 in Wuppertal geboren, absolvierte er 1997 sein Abitur. Beck hat in Frankfurt Psychologie und an der Universität Duisburg-Essen Kommunikationswissenschaften studiert. Als sein Ziel nennt der frühere Flugbegleiter: "Mit Motivationspsychologie und den Geheimnissen der Top-Speaker:innen anderen zu Erfolg, Wohlstand und Glück verhelfen."