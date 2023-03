Hintergrund - Tag der offenen Tür

> Der Tag der offenen Tür an der Friedrich-Hecker-Schule findet am Samstag, 25. März, ab 10 Uhr statt. Dabei werden die Schularten vorgestellt, die Werkstätten können besichtigt werden, es gibt Mitmachaktionen, und in den Bereichen Chemie und Physik werden Laborexperimente gezeigt. Zudem geht es um die Themen Industrie und Lernfabrik 4.0, Programmieren sowie CAD-, CAM- und CNC-Technik. Für das leibliche Wohl sorgen die Fleischerinnung und das Schülercafé. Um 15 Uhr beginnt der Vortrag von Prof. Sabine Freitag von der Universität Bamberg mit dem Titel "Sie singen von Tyrannen, Republik und Volksfreiheit!" Thematisch geht es dabei um die Badische Revolution von 1848/49 und die Anfänge der Sinsheimer Demokratiegeschichte. Ab 16 Uhr spielt "Abteilung Rock" in der Aula. Interessierte sind eingeladen. (cbe)