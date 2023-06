Hintergrund Solarprojekt

> Die Genossenschaft EnerGeno hat mittlerweile fast 1800 Mitglieder, die überwiegend aus der Region kommen. Insgesamt hat EnerGeno bereits 75 Solarprojekte umgesetzt und produziert Solarstrom für mehr als 25.000 Menschen. Damit ist die Genossenschaft inzwischen der größte Solarproduzent in der Region. Die Genossenschaft verfolgt die Vision, dass die Bewohner einer Region direkt am Ausbau der Erneuerbaren Energien beteiligt werden und den dort produzierten Strom auch direkt beziehen können. Auch die Stadt Neckarsulm will sich der Genossenschaft anschließen und hat bereits einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Mehr Informationen unter www.eghf.de (rnz)