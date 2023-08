Hintergrund Smokin‘ Guitars Cigarboxguitar Festival

Das 6. "Smokin‘ Guitars Cigarboxguitar Festival" findet am 16. und 17. September 2023 im Rahmen der Pleutersbacher Kerwer in der Ersheimer Straße in Eberbach-Pleutersbach statt. Veranstaltet wird es von den "CBG Friends Germany e.V.". Der Eintritt ist frei.

Unterstützen kann man das Festival mit dem Kauf der begehrten Festival-Buttons oder des "Soundtracks" des Festivals auf CD. Wer selbst in die CBG-Szene hereinschnuppern will, findet zahlreiche Ansprechpartner bei den Musikern, in der "Händlermeile" oder auf der "Open Stage" zum Jammen, die in diesem Jahr wieder geöffnet werden soll.

Alle Infos auf der Homepage: www.cnds-germany.de