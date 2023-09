Hintergrund Premier Inn Heilbronn

> Premier Inn betreibt laut der Fachzeitschrift Börse-Express an 80 Standorten in mehr als 30 Großstädten rund 15.000 Zimmer. Das englische Unternehmen gehört zu dem dortigen traditionsreichen, börsennotierten und marktführenden Beherbergungs-Unternehmen Whitbread PLC, das mehr als 850 Hotels mit rund 84.000 Zimmern führt und auf eine fast 300-jährige Geschichte zurückblicken kann. Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und ist damit auch eines der ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zum Konzern zählen neben der Hotelmarke Premier Inn unter anderem sieben Restaurantketten. In Großbritannien setzt Whitbread laut Börse-Express auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm "Force for Good" branchenweit Maßstäbe. Bis zum Jahr 2040 will der Konzern eine Netto-Null-Emission erreichen. (bfk)