Hintergrund Praktisches Jahr

> Das Praktische Jahr schließt an die ersten zehn Semester des Medizinstudiums an. Für zwölf Monate arbeiten die Studierenden im Krankenhaus, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Nach dem PJ legen sie das dritte Staatsexamen, also ihre Abschlussprüfung, ab. Die Debatte um die schlechten Bedingungen im PJ gibt es schon lange. Zuletzt demonstrierten die Medizinstudierenden 2019 deswegen in Heidelberg. Schon damals forderten sie bessere Bezahlung und Krankheitstage. han