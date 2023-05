Hintergrund Neuer Karlstorbahnhof

Zentrum für den Stadtteil

Der neue Karlstorbahnhof entwickelt sich auch immer mehr zum Stadtteil-Zentrum und ist schon jetzt beliebtes Ziel für Spaziergänger in der Südstadt. Denn seit April betreibt der Karlstorbahnhof ein kleines Café. Im lichtdurchfluteten und dezent bunt dekorierten Foyer gibt es von Freitag bis Sonntag (11 bis 17 Uhr) immer frischen Kuchen von der befreundeten Konditormeisterin Carmen. Immer freitags gibt es einen Mittagstisch – im Mai mal mit Dampfnudeln, mal mit Spargel, mal mit Kartoffelsalat und Würstchen. Und samstags backt Ugur Flammkuchen (auch in glutenfrei). Und wer nicht nur zum Essen kommen, sondern selbst auch schnippeln und brutzeln will: Regelmäßig wird im Karlstorbahnhof auch gekocht – ein echtes Kennlern-Event im Stadtteil. Nächster Termin ist der 20. Mai (13 bis 16 Uhr). Anmeldung bis 12. Mai. Adresse: Marlene-Dietrich-Platz 1. lex