Hintergrund Kriminalitätsbelastung Heilbronn

> Die Kriminalitätsbelastung, gemessen in Straftaten je 100.000 Einwohner, lag in den vergangenen zehn Jahren im Stadtgebiet Heilbronn jeweils unterhalb der durchschnittlichen Kriminalitätsbelastung der neun Großstädte Baden-Württembergs. 2023 waren es 8186 Straftaten je 100.000 Einwohner in Heilbronn, "weiterhin unterhalb des Durchschnitts" der Großstädte von 8347 Taten. Damit sei Heilbronn "eine sehr sichere Großstadt – auch wenn es im Vergleich zum Vorjahr 28,7 Prozent mehr Gesamtstraftaten (ohne ausländerrechtliche Verstöße) gab", wie die Polizeidirektion zur hiesigen Situation feststellt. In Heilbronn wurden auch deutlich mehr Straftaten aufgeklärt, nämlich 67,1 Prozent statt der 61,2 Prozent im Landesdurchschnitt. Das ist ein 20-Jahres-Höchstwert, und die hohe Aufklärungsquote wirke sich unmittelbar auf die Sicherheit der Menschen in Heilbronn aus, heißt es vonseiten der Polizei. (bfk)