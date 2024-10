Hintergrund Kirchliche Sozialstation Sinsheim

> Die Kirchliche Sozialstation Sinsheim wurde 1974 als Pilotprojekt im ländlichen Raum gegründet. Mit drei Krankenschwestern begann die Arbeit mit Sitz in Waldangelloch. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 300 Menschen in den verschiedenen Pflege- und Betreuungsdienstleistungen, die derzeit rund 950 Patienten in Sinsheim mit dessen Ortsteilen, in Angelbachtal und in Zuzenhausen in Anspruch nehmen. 200 Kunden beziehen regelmäßig Mahlzeiten beim Essen auf Rädern und 450 nehmen die hauswirtschaftlichen Dienste regelmäßig in Anspruch. 52 Fahrzeuge zählen zum Fuhrpark der Sozialstation, deren Tagespflegeplätze maximal ausgelastet sind. Die 18 Plätze für die dritte Einrichtung in Waldangelloch, die Ende des Jahres fertig sein soll, sind bereits ausgebucht. (bju)