Hintergrund Interdisziplinäre Frühförderstellen

> Interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF) gibt es in ganz Baden-Württemberg. Die Landesregierung fördert sie. Einzige Ausnahmen sind Biberach, Böblingen – und Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis. In anerkannten IFFs werden Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, drohender oder bestehender Behinderung von der Geburt bis zum Schuleintritt ganzheitlich gefördert. In den IFFs arbeiten medizinisch-therapeutische Fachkräfte – etwa Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, oder Logopäden – sowie pädagogisch-psychologische Fachkräfte – etwa Heilpädagogen, Psychologen, Sozialpädagogen – im Team zusammen. Durch diese interdisziplinäre Frühförderung sollen Entwicklungsstörungen sowie drohende oder bestehende Behinderungen verhindert oder gemildert und die betroffenen Kinder mit ihren Familien gestärkt werden. Interdisziplinäre Frühförderung ist für die Familien kostenlos. Die Kosten tragen die Krankenkassen und die örtlichen Eingliederungshilfeträger. ani