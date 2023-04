Hintergrund Heizen Heidelberg

> Erdgas spielt beim Heizen in Heidelberg eine geringere Rolle als in den meisten deutschen Städten. Wichtig ist es vor allem dort, wo keine Fernwärmeleitungen liegen – etwa in den äußeren Stadtteilen. Laut der Stadt heizen derzeit etwa 24.000 der 82.000 Privathaushalte Heidelbergs mit Erdgas. Das gilt zudem für acht von 42 Verwaltungsgebäuden, 16 von 28 städtischen Schulen, fünf von 15 Sporthallen sowie eines der fünf Schwimmbäder.

> An das Fernwärmenetz der Stadtwerke ist dagegen fast die Hälfte aller Bauten in Heidelberg (49 Prozent) angeschlossen. Dieses erhält seine Wärme etwa zur Hälfte aus der Steinkohleverbrennung im Großkraftwerk Mannheim. Der Rest wird bereits jetzt erneuerbar erzeugt – zum größten Teil in der Mannheimer Müllverbrennungsanlage oder im Holzheizkraftwerk der Stadtwerke im Pfaffengrund. Demnächst kommt zudem ein großes Luftwärmekraftwerk hinzu. Nur an sehr kalten Tagen und bei hohem Verbrauch wird zusätzlich ein Gasheizkraftwerk in Bergheim hochgefahren. Dieses könnte jedoch auch mit Öl betrieben werden.