Hintergrund – Flohmaerkte in der Region

Flohmaerkte in der Region

Dossenheim

Arbeiterwohlfahrt (Awo). Frühlings-Flohmarkt "Rund ums Kind" am Sonntag, 2. April, von 12 bis 15 Uhr, Aufbau ab 11 Uhr, Hof der Kurpfalzschule.

Bündnis 90/Die Grünen. Dossenheimer Fahrradbörse für alles "Rund ums Rad" wie Zubehör, auch Rollschuhe und Tretroller bei Rahmenprogramm mit Fahrradwerkstatt, Osterbasteln und E-Bike-Probefahrten, am Samstag, 1. April, von 10 bis 13 Uhr, auf dem Rathausplatz.

Leimen

Reitsportverein. Flohmarkt für gutes Gebrauchtes rund ums Pferd und rund ums Kind, auch für Kleidung aller Art, am Samstag, 1. April, von 13 bis 16 Uhr in der Landgrafenstraße mit Kinderschminken und Ponyreiten und Pferdeputz-Station; bei jedem Wetter.

Hofflohmarkt Gauangelloch. Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 16 Uhr, Anmeldung bis zum 16. April via Internet unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de

Hofflohmarkt St. Ilgen. Vorschau auf Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 15 Uhr, Anmeldung bis zum 4. Juni unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de

Hofflohmarkt Leimen-Süd. Vorschau auf Stadtteil-Flohmarkt in privaten Höfen, Vorgärten und Garagen, am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 14 Uhr, Anmeldung bis 1. Juli unter der Adresse www.hofflohmaerkte-leimen.de

Neckarsteinach

Tischtennisclub. Flohmarkt rund ums Kind am Samstag, 1. April, von 14 bis 16 Uhr, Einlass für Schwangere bereits um 13.30 Uhr, in der Vierburgenhalle, E-Mail für Anmeldung oder Fragen: flohmarkt-neckarsteinach@web.de