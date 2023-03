Hintergrund Chorverbände

Einige Zahlen und Aussagen des Deutschen Musikinformationszentrums, die im März 2021 veröffentlicht wurden, mögen helfen, das hiesige und in diesem Artikel auszughaft dargestellte Amateurmusizieren einzuordnen: Laut der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage musizieren in Deutschland mehr als 14 Millionen Menschen ab sechs Jahren, der weitaus größere Teil mit einem Instrument. 5,4 Millionen singen. Hinsichtlich der Geschlechter gibt es deutliche Vorlieben: Bei gleich hohen Anteilen von musizierenden Männern und Frauen in der erwachsenen Bevölkerung ist der Gesang eindeutig eine Frauendomäne, während umgekehrt deutlich mehr Männer als Frauen ein Instrument spielen.

Die Chorverbände und Kirchen in Deutschland zählten 2019/20 rund 54.000 in ihren Reihen organisierte Chöre mit etwa zwei Millionen Mitgliedern. Rund 60 Prozent der Chöre sind in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden angesiedelt. Unter den insgesamt rund 33.000 vokalen Ensembles der beiden christlichen Kirchen mit rund 680.000 aktiven Mitgliedern befanden sich 13.000 katholische und knapp 20.000 evangelische Kirchenchöre. Während es im kirchlichen Raum ein deutliches Übergewicht an vokalen Aktivitäten gibt, ist in den Mitgliederzahlen der weltlichen Verbände ein leichtes Übergewicht zugunsten der Instrumentalmusik zu erkennen. (ub)