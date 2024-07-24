Mittwoch, 24. Juli 2024

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Hintergrund Bilanz das Uniklinikum Konzerns (UKHD plus 14 Töchter) für 2023

24.07.2024 UPDATE: 24.07.2024 04:00 Uhr 12 Sekunden

Bilanz das Uniklinikum Konzerns (UKHD plus 14 Töchter) für 2023

Mitarbeitende: 14.057 (13.849)

Umsatzerlöse: 1,33 Milliarden Euro (1,28 Milliarden Euro)

Konzernjahresfehlbetrag: -16,052 Millionen Euro (-12,588 Millionen Euro)

Konzernbilanzverlust: -32,6 Millionen Euro (-20,0 Millionen Euro)

Investitionen: 70,3 Millionen Euro, davon 39,9 Millionen in Bauten, wovon 7,3 Millionen von Stiftern und Sponsoren übernommen wurden

Bettenanzahl: 2599 (unverändert)

Patienten stationär: 88.557 (85.582)

Ambulante Besuche von Patienten: 1,24 Millionen (1,16 Millionen)

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Alexander Wenisch
Ressortleiter Stadtredaktion
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