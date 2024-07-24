Hintergrund Bilanz das Uniklinikum Konzerns (UKHD plus 14 Töchter) für 2023
Bilanz das Uniklinikum Konzerns (UKHD plus 14 Töchter) für 2023
Mitarbeitende: 14.057 (13.849)
Umsatzerlöse: 1,33 Milliarden Euro (1,28 Milliarden Euro)
Konzernjahresfehlbetrag: -16,052 Millionen Euro (-12,588 Millionen Euro)
Konzernbilanzverlust: -32,6 Millionen Euro (-20,0 Millionen Euro)
Investitionen: 70,3 Millionen Euro, davon 39,9 Millionen in Bauten, wovon 7,3 Millionen von Stiftern und Sponsoren übernommen wurden
Bettenanzahl: 2599 (unverändert)
Patienten stationär: 88.557 (85.582)
Ambulante Besuche von Patienten: 1,24 Millionen (1,16 Millionen)