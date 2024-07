Heidelberg. (pol/vs) Wer vermisst seine Schildkröte? Die Polizei hat in Heideberg am Samstagvormittag gegen 11 Uhr eine frei laufende Schildkröte gefunden. Das Tier war in der Weberstraße unterwegs. Bisher konnte der Besitzer oder die Besitzerin des Tieres nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb wurde das Tier erstmal in polizeiliche Obhut gebracht. Wie die Beamten mitteilen, haben sie auch das zuständige Tierheim über den Fund informiert.

Der Besitzer oder die Besitzerin werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise geben können, wem die Schildkröte gehört, werden ebenfalls gebeten, bei der Polizei zu melden.