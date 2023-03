Heidelberg Hanau Erinnerung Hintergrund

> "Drei Jahre und ein paar Tage …": Unter diesem Titel erinnert der Zusammenschluss verschiedener Initiativen mit mehreren Veranstaltungen an die Attentate von Halle und Hanau.

> Schreibworkshop: Am Samstag, 18. Februar, 16 Uhr, findet im Zwinger 1 ein Schreibworkshop statt. Menschen mit Rassismuserfahrungen und jüdische Menschen sind eingeladen, Gedanken zu den rassistischen Attentaten aufzuschreiben. Anmeldung per E-Mail an zwinger-x@theater.heidelberg.de.

> Demonstration: Am Sonntag, 19. Februar, 16 Uhr, lädt das Bündnis "Erinnern.Verändern" zu einer Demo in Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau ein. Start ist an der Stadtbücherei, Poststraße 15.

> Podiumsdiskussion: Am Samstag, 25. Februar, 19 Uhr, findet im Karlstorbahnhof eine Podiumsdiskussion statt. Über "Heimat, Zugehörigkeit und ihre Grenzen" diskutieren Silas Kropf (Referent für Bildung und zivilgesellschaftliches Engagement), Yasemin Soylu (Muslimische Akademie), Argyri Paraschaki-Schauer (Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen) und Julia Kildeeva (Jüdische Studierendenunion Deutschlands). Es moderiert Aisha Camara.