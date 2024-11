Frankfurt/Main (dpa) - Die Hauptdarsteller des neuen Frankfurter "Tatorts" sind sowohl beruflich als auch privat Fans der Mainmetropole. "Frankfurt ist tatsächlich die Stadt, in der ich am häufigsten gedreht habe. Ich weiß nicht, was das ist, warum mich diese Stadt so anzieht", sagt der Berliner Hauptdarsteller Edin Hasanovic ("Im Westen nichts Neues"), der künftig den in Bosnien geborenen Ermittler Hamza Kulina spielt, am Rande der Dreharbeiten. "Wenn ich hier bin, verstehe ich es dann. Sie erinnert mich ganz stark an Berlin. Es gibt sehr schöne Orte, aber es gibt auch genau das Gegenteil." Er möge Frankfurt sehr.

"Was Frankfurt stark ausmacht, ist, es ist noch nicht so oft fotografiert worden wie Berlin. Ich finde, es gibt unglaublich starke Bilder", sagt Schauspielerin Melika Foroutan ("Die Kaiserin") die künftig die iranischstämmige Kommissarin Maryam Azadi darstellt.

Frankfurt als Teenager-Sehnsuchtsort

Als der Produzent sie angerufen habe, um zu fragen, ob ich Lust habe, "Tatort"-Kommissar zu werden, sei ihre erste Frage gewesen: "Welche Stadt"? "Als er Frankfurt gesagt hat, hatte er mich eigentlich schon zu 99 Prozent in der Tasche. Ich bin wirklich gerne hier." Als Teenager sei Frankfurt immer so eine Art Sehnsuchtsort für sie gewesen, um dort auszugehen, erinnert sich die in Rheinland-Pfalz aufgewachsene Schauspielerin. "Das ist mir leider von meinen Eltern verwehrt worden." Und: "Das heißt, jetzt kann ich es hier krachen lassen, wenn ich nicht so viel arbeiten müsste."

Die Dreharbeiten in Frankfurt laufen noch bis diesen Mittwoch. Die erste Folge mit dem Arbeitstitel "Dunkelheit" soll voraussichtlich im Herbst 2025 ausgestrahlt werden. Darin geht es um einen "Cold Case", der seinen wahren Ursprung im Frankfurter Umland hat. Der "Tatort" aus Hessen wolle sich künftig generell auf sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Mordfälle und Tötungsdelikte aus der Vergangenheit, konzentrieren, hieß es beim Hessischen Rundfunk (hr)

Das bisherige Frankfurter "Tatort"-Team Janneke und Brix, gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch, hatte sich Ende September mit der letzten Folge vom Publikum verabschiedet - nach 19 Episoden in fast zehn Jahren.