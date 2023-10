Dossenheim (dpa/lsw) Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Dossenheim ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, hatten am Freitagabend mehrere Anwohner Knallgeräusche gemeldet. Die Feuerwehr löschte anschließend einen kleinen Zimmerbrand in einer Wohnung im ersten Stock schnell.

Wie es zu der Explosion kam, sei bisher nicht bekannt. Die 65-jährige Wohnungsinhaberin wurde zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt zur Ursache der Explosion, schloss einen politischen Hintergrund aber aus.