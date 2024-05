Die Antworten der CDU

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Nein, wir setzen auf eine 5. Neckarquerung, damit auch die Rettungsfahrzeuge eine weitere Zufahrtmöglichkeit ins Neuenheimer Feld haben.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Mut zu Investitionen in die Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer. Deshalb Planungsbeginn für 5. Neckarquerung, Neckarufertunnel, Burellitunnel.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Bauen muss schneller, günstiger und einfacher werden! Deshalb Bürokratie abbauen, Auflagen verringern, Genehmigungsprozesse beschleunigen.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Die CDU Heidelberg lehnt Windkraftanlagen in FFH-Schutzgebieten wie bspw. am Lammerskopf ab. Wir priorisieren den Photovoltaikausbau.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Gewerbeflächen erhalten und neue entwickeln. Keine Steuererhöhungen (bspw. Gewerbe- und Grundsteuer), keine Einführung neuer Steuern und Gebühren.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Zentrale Lage muss weiter allen zugute kommen. Deshalb Handel (Textil, Sport), Gastro, Popup-Stores. Keine Umnutzung in Wohnungen oder Bürofläche.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Arbeitsnahes Wohnen ermöglichen (zum Beispiel Ausbildungshäuser, Unternehmen den Bau von Mitarbeiterwohnungen erleichtern), Digitalisierung vorantreiben.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Ja, große Chance für HD schon im Bewerbungsprozess. Positive Auswirkungen für Kultur, Tourismus, Wirtschaft und Stadtgesellschaft.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, bspw. durch eine verlässliche, wohnortnahe und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Schnellere Sanierung von Schulen und Sportstätten, Investitionen in Infrastruktur (digital, Verkehr), Entwicklung von Gewerbegebieten.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Projekte, die keine Investitionen in die Zukunft sind und sich langfristig nicht wirtschaftlich auszahlen, gehören auf Prüfstand. Keine Steuererhöhung.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Parkraum-Politik, Betriebshofentscheidung gegen den Ochsenkopf: 100 Million Euro Mehrkosten, obwohl Bürgerentscheid das Quorum verfehlt hat.