Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Pokal-Aus in Leipzig will Eintracht Frankfurt in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur. Den zuletzt vier Siegen in der Liga soll gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein weiterer folgen. Personell muss Eintracht-Trainer Dino Toppmöller seine Mannschaft verändern. Hugo Larsson fällt wegen muskulärer Probleme aus. Für ihn könnte Mahmoud Dahoud in die Startelf rücken. Der Einsatz von Abwehrchef Robin Koch ist fraglich. Dafür steht Arthur Theate nur eine Woche nach seinem Außenbandriss wieder zur Verfügung.

