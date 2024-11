Infos:

Anreise: Von der Autobahn A3 erreicht man den Nationalpark Bayerischer Wald über Deggendorf in Richtung Regen, über Hengersberg in Richtung Grafenau und Freyung sowie über Aicha vorm Wald in Richtung Tittling und Grafenau.

Unterkunft: Ruhe und Luxus findet man im Forstgut. Das Chaletdorf im Naturpark Bayerischer Wald in der Nähe von Arber und Geisskopf ermöglicht ab 299 Euro einen Urlaub in absoluter Ruhe und Abgeschiedenheit, entweder in einem der Chalets oder in einer der Suiten der Forstgut-Lodge. Mit Gutswald für den Urlaub mit dem eigenen Hund und Fischgewässern für einen Angelurlaub. Auch Jagdurlaub im eigenen Forstbetrieb ist möglich. Kontakt: rezeption@forstgut.de, Telefon 09921/8400 oder 09921/6207, Schlossau 1, 94209 Regen. Daneben vermitteln die Eigentümer Cornelia und Frank von Schnurbein Einblicke in den nachhaltigen Waldbau.

Aktivitäten: Wald-Wipfel-Weg, Familie Six, Maibrunn 2a, 94379 Sankt Englmar, Telefon 09965/80087, Öffnungszeiten April bis Oktober 9 bis 19 Uhr, November bis März 10 bis 16 Uhr. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden.

Burg Weißenstein, Führungen: Tourist-Informationen Regen, Schulgasse 2, 94209 Regen, tourist@regen.de oder info@burgverein-weissenstein.de

Weitere Infos: https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/