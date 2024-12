BIOGRAFIE

Name: Jakob Köllhofer

Geboren: 1947

Jugend: Aufgewachsen mit acht Geschwistern am Kaiserstuhl, Breisgau

Werdegang: Jurastudium in Freiburg; seit 1970 in Heidelberg. 1977 Eintritt in das Deutsch Amerikanische Institut, 1986 Übernahme der Leitung.

Familie: Verheiratet, 3 Kinder, 7 Enkel

Auszeichnung: Bürgermedaille der Stadt Heidelberg 2016. Köllhofer habe das DAI "zu einem Haus der Bildung und der Kultur entwickelt, dessen Bedeutung weit über die Grenzen der Stadt hinausgeht", hieß es in der Ehrung durch OB Eckart Würzner.