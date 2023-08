BIOGRAFIE Andreas Winkelmann

Name: Andreas Winkelmann

Geboren im Dezember 1968 in Liebenau in Niedersachsen.

Werdegang: Nach seinem Hauptschulabschluss macht Andreas Winkelmann von 1984 bis 1987 eine Ausbildung zum Bäcker und Konditor. Er bleibt aber nur ein Jahr in dem Beruf, geht dann zur Bundeswehr, holt das Abitur nach und studiert an der Bundeswehrhochschule in Saarbrücken Sportwissenschaften. In den folgenden Jahren ist er in unterschiedlichen Jobs tätig: als Sportlehrer, Taxifahrer, Versicherungskaufmann und auch mit der Arbeit in einer Honigfabrik verdient er sein Geld. Winkelmann ist Ende 30, als sein erstes Buch "Der Gesang des Scherenschleifers" 2007 erscheint. Mittlerweile hat er mehr als zwei Dutzend Bücher veröffentlicht, hauptsächlich Thriller. Darunter sind mehrere zu Bestsellern geworden. Seine Bücher haben eine Gesamtauflage von 2,2 Millionen. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Thriller-Autoren in Deutschland. Winkelmann schreibt auch unter den Pseudonymen Frank Kodiak und Hendrik Winter, unter dem sein im Interview erwähntes Buch "Die Antwort auf Vielleicht" erschienen ist.

Privat: Andreas Winkelmann lebt mit seiner Frau in einem 400 Jahre alten Haus in Niedersachsen.

Aktuell: "Nicht ein Wort zu viel", Rowohlt Taschenbuch, 400 Seiten, 12 Euro.