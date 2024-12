Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Händler im Saarland sind mit den ersten Wochen des Weihnachtsgeschäfts zufrieden. Es sei "überraschend gut" gelaufen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Saarland, Fabian Schulz. "Wir waren insbesondere mit dem ersten Wochenende sehr zufrieden. Da wurden die Erwartungen übertroffen."

Auch das zweite Adventswochenende sei noch gut gewesen - wenn auch nicht so gut, wie das erste, sagte Schulz. "Das hat sicher auch mit dem Wetter zu tun gehabt. Am Samstag hat es ja strömend geregnet."

Kauflaune auch wetterabhängig

Besonders gut sei das Geschäft im Lebensmittelbereich gelaufen, sagte Schulz. Es zeige sich, dass die Leute mit ihren Liebsten gemeinsam das Weihnachtsfest feiern und zelebrieren wollten. "Und da auch Geld ausgegeben wird." Das stimme ihn für das künftige Weihnachtsgeschäft optimistisch.

Für die noch verbliebenen Tage bis Weihnachten werde es auch stark auf das Wetter ankommen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Auch lokal seien die Umsätze unterschiedlich, etwa wenn örtlich eine Autobahn gesperrt sei und der Weg in die Stadt damit erschwert. "Generell ist auch der Trend festzustellen: Dort wo was geboten wird, da gehen die Leute hin." Ein Weihnachtsmarkt helfe also auch den ansässigen Händlern.