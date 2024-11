Hannover (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 setzt seine beeindruckende Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga fort und nähert sich mit großen Schritten den Top 3. Vom direkten Wiederaufstieg träumt bei den Hessen nach dem Coup in Hannover aber noch niemand.

"Wir sind gut beraten, nur auf das nächste Spiel zu schauen, gerade weil wir auch wissen, in welcher Situation wir zu Beginn der Saison gesteckt haben", sagte Torschütze Philipp Förster nach dem 2:1 (0:0)-Sieg beim gestürzten Tabellenführer. Den Flow wolle die Mannschaft aber in die nächste Woche mitnehmen. "Wir sind glücklich und freuen uns über den Sieg. Ab Montag blicken wir jedoch auf Preußen Münster", sagte der Mittelfeldspieler.

Nürnberger: "Macht sehr viel Spaß"

Förster hatte sein Team in der 62. Minute in Führung gebracht, Fabian Nürnberger (72.) später das Siegtor erzielt. Hyun-Ju Lee (68.) gelang für Hannover nur der zwischenzeitliche Ausgleich. Durch das sechste Spiel ohne Niederlage nacheinander schoben sich die Lilien als Tabellenachter mit nun 19 Punkten bis auf drei Zähler an den Dritten Elversberg heran.

Entsprechend groß war die Freude der Hessen nach dem Abpfiff. Ausgelassen feierten sie mit den mitgereisten Fans. "Es macht einfach sehr viel Spaß aktuell", sagte Nürnberger nach dem nicht unverdienten Erfolg gegen die bis dato daheim noch ungeschlagenen Hannoveraner. "Wir wussten, dass wir nicht viele Chancen bekommen gegen diese Mannschaft. Die haben wir genutzt", resümierte Kohfeldt.

Nächster Gegner ist Preußen Münster

Dem Druck der Hausherren stemmte sich Darmstadt erfolgreich entgegen. "Wir haben es sehr erwachsen und gut verteidigt", lobte Kohfeldt. Dass die Lilien sich nicht hinten reindrängen ließen, sondern weiter Akzente nach vorn setzen, zeugte vom neugewonnenen Selbstvertrauen unter Kohfeldts Regie.

Am Ende war deswegen wohl auch das nötige Spielglück auf Seiten der Darmstädter. Die treffen am nächsten Samstag (20.30 Uhr/Sky) auf Preußen Münster. Dann soll der Angriff auf die Spitze fortgesetzt werden.