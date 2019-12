Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump muss sich in einem Amtsenthebungsverfahren im Senat auch wegen Behinderung der Ermittlungen des Kongresses verantworten. Das US-Repräsentantenhaus nahm am Mittwochabend (Ortszeit) mit der Mehrheit der Demokraten auch diesen zweiten Anklagepunkt gegen Trump an.