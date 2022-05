Entsprechend der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) informieren wir Sie im Folgenden über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Rhein-Neckar-Zeitung GmbH.

Verantwortlicher ist die Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, Neugasse 2, 69117 Heidelberg, Tel.: 06221/519-0, Fax: 06221/519-95000, vertreten durch ihre Geschäftsführer Inge Höltzcke und Joachim Knorr. Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie per E-Mail an datenschutz@rnz.de oder über unsere Postadresse mit dem Zusatz „Der Datenschutzbeauftragte“ kontaktieren.

Wenn Sie bei uns Abonnement bestellen, verarbeiten wir die für die Erbringung vertraglicher Leistungen notwendigen Daten. Hierzu zählen Bestandsdaten (Namen, Adress- und Kontaktdaten) sowie Bestell- und Rechnungsinformationen zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.

Diese Daten werden von unseren zuständigen innerbetrieblichen Stellen, insbesondere der Vertrieb und Kundenservice, zur Durchführung des Vertrages verarbeitet. Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Aufbewahrungspflichten ergeben sich aber aus handels- und steuerrechtlichen Gründen. Nach gesetzlichen Vorgaben erfolgt die Aufbewahrung für 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 HGB (z.B. Buchungsbelege.) sowie für 10 Jahre gemäß § 147 Abs. 1 AO (z.B. Buchungsbelege, Handels- und Geschäftsbriefe, für Besteuerung relevante Unterlagen).

Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Wir geben diese nur weiter, wenn dies z.B. nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO für Vertragszwecke erforderlich ist , wir dazu gesetzlich verpflichtet sind (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO oder ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f.) DS-GVO am wirtschaftlichen und effektivem Betrieb unseres Geschäftsbetriebes besteht. Wir setzen im Rahmen einer datenschutzrechtlichen Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DS-GVO Subunternehmer für die Erbringung unserer Leistungen, insbesondere für den Betrieb, die Wartung und das Hosting von informationstechnologischen Systemen sowie für die Zustellung der Printmedien ein. Wir haben geeignete rechtliche Vorkehrungen sowie entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um für den Schutz der personenbezogenen Daten gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen.

Wenn wir personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeiten, sind Sie Betroffener i.S.d. Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und Sie haben gegenüber uns folgende Rechte der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) und Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO). Sie können auch jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke widersprechen oder Ihre erteilte Einwilligung widerrufen. Hierzu senden Sie uns bitte eine E-Mail an datenschutz@rnz.de oder informieren uns postalisch über die o.a. Adresse. Des Weiteren haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren.