Berlin. (dpa/lsw) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält die schnelle Absage der SPD an die Fortsetzung der Großen Koalition für falsch. «Die richtige Lehre aus so einem Wahlergebnis ist, dass man eine Nacht darüber schläft, sich seiner Verantwortung für das Land bewusst ist und dann die richtigen Entscheidungen trifft», sagte Schäuble am Sonntag im SWR-Fernsehen. Das Land brauche eine stabile Regierung und keine schnelle Erklärung, wer was ausschließt. «Das hilft auch nicht weiter.» Schäuble übte auch Selbstkritik: «In der Großen Koalition haben wir den Menschen nicht ausreichend das Gefühl gegeben, dass wir ihre Probleme verstehen.» Alle hätten jetzt «viel zum Nachdenken».