Sie möchten nach erfolgreichem Abitur, während einer Ausbildung, eines Freiwilligendienstes und Auslandsaufenthaltes, als Brücke zum Präsenzstudium oder als

Orientierungsphase fernstudieren? Oder Sie möchten neben Ihrer beruflichen Tätigkeit ein wissenschaftliches Studium aufnehmen?

Ob ein Bachelor- oder Masterstudiengang, ein individuell zugeschnittenes fachübergreifendes Akademiestudium oder besondere Weiterbildungsseminare – die

FernUniversität in Hagen ermöglicht ein ortsunabhängiges, zeitlich flexibles und am individuellen Bedarf orientiertes Studium.

Die Veranstaltung informiert über das Studienangebot, den Studienablauf und das Lehrkonzept an der FernUniversität sowie über Zugangsmöglichkeiten auch für beruflich

qualifizierte Menschen ohne Abitur. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht und am Ende der Veranstaltung gibt es Gelegenheit zur individuellen

Beratung.

Die Veranstaltung findet in Raum 235 der Agentur für Arbeit Heidelberg in der Kaiserstraße 69-71 statt. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per an E-Mail an Heidelberg.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch an 06221 524 484.