Nur wer gut aufpasst, Hinweise richtig deuten und sein Ziel konsequent verfolgen kann, wird am Ende den Schatz in den Händen halten. In mehreren Stationen können Sie spannende Hinweise finden, die Sie Schritt für Schritt näher zu Ihrem Traumjob bringen. Und während Sie gemeinsam nach den richtigen Lösungen suchen, erfahren Sie ganz nebenbei allerlei Wissenswertes zu wichtigen Themen wie Vorstellungsgespräche, Bewerbungsunterlagen oder Stellensuche. Seien Sie dabei!

Referentinnen: Petra Kuhn und Ellen Winbauer, Hochschulteam der Agentur für Arbeit Heidelberg

Termin: Mittwoch, 26. Juni 2019, ab 13:00 Uhr

Start: Agentur für Arbeit Heidelberg Kaiserstr. 69 - 71 Raum 633

Anmeldung bitte per E-Mail an

Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de