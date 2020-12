Bis Juli haben die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agenturen für Arbeit Ludwigshafen, Landau, Mannheim und Heidelberg acht Vorträge zusammengestellt, die auf einen (Wieder-)Einstieg in den Job vorbereiten.

Los geht es am 12. Januar ab 9 Uhr mit dem Thema "Bewerbungsstrategien – Am Puls der Zeit". Barbara Amann von arbeitsgut informiert in ihrem zweistündigen Vortrag unter anderem über Alternativen zur klassischen schriftlichen Bewerbung und wie man sich mit Bewerbungsunterlagen von der Masse abheben kann. Außerdem wird die berufliche Nutzung sozialer Netzwerke thematisiert sowie Online-Jobbörsen und digitale Bewerbungsverfahren vorgestellt.

Die Veranstaltung ist kostenlos, für die Teilnahme wird ein internetfähiges Gerät benötigt. Interessierte können sich bis 4. Januar 2021 per E-Mail anmelden: Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de

Die Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung.

Weitere Themen und Termine 2021:

> 02. Februar: Zukunft durch Weiterbildung – Lebenslanges Lernen

> 22. Februar: Erfolgreich bewerben in sozialen Netzwerken

> 15. März: Vorstellungsgespräch – Überzeugend verhandeln

> 20. April: Elevator Pitch – Ihre erfolgreiche Kurzpräsentation

> 18. Mai: Arbeitsrecht – Gleiches Recht für alle

> 08. Juni: Rhetorik – Souverän statt sprachlos

> 06. Juli: Existenzgründung – Mit Sicherheit selbst