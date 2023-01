Wiesloch. (zg) Kissel + Wolf blickt auf eine langjährige Partnerschaft mit der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch zurück. Bereits seit den Neunzigerjahren ist man mit der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr eng verbunden. Aufgrund der ausgezeichneten Partnerschaft, die sich auf die Bereiche Nachwuchsförderung und Freistellung von Arbeitskräften für ehrenamtlichen Feuerwehrdienst konzentriert, wurde man vor Jahren mit dem Förderschild "Partner der Feuerwehr" des Deutschen Feuerwehrverbands ausgezeichnet.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier von Kissel + Wolf, welche in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch stattfand, übergab das Unternehmen deshalb eine Spende in Höhe von 2000 Euro. "Für uns ist soziales Engagement Herzenssache. Als hier ansässiges Unternehmen möchten wir eine starke soziale Partnerschaft mit unseren Mitarbeitern und den Menschen in der Region eingehen", erklärte David R. Eisenbeiss, Inhaber der Kissel + Wolf GmbH. Das mittelständische Familienunternehmen freut sich, damit das ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch weiterhin unterstützen zu können.