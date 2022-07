Pfalz. (zg) Ausflugsideen fürs Wochenende oder die Sommerferien gesucht? Wie wär‘s mit einem Wanderabenteuer in der Pfalz? Egal, ob Sie die wildromantische Karlstalschlucht erkunden, von Burg Nanstein zu einem idyllischen Naturbadeweiher wandern, bei der Pfälzer Hüttentour eine Rast an der historischen Walddusche einlegen oder mit dem Nachwuchs den Annweilerer Burgenweg unsicher machen: Bei uns in der Region erwarten Sie viele einzigartige Wandererlebnisse.

Touren-Tipps für Groß und Klein

Wenn unterwegs spannende Wegpunkte locken, ist auch der Nachwuchs mit Feuereifer dabei. Passende Tourenvorschläge in der Pfalz – von Familientouren über entspannte Kurzwanderungen bis hin zu anspruchsvolleren Tagestouren gibt’s auf dem Onlineportal Wanderfit.de. Zu jeder Tour finden Sie hier eine ausführliche Wegbeschreibung, Fotos, Streckenprofile, Tipps zur Einkehr und Gesundheitstipps. Außerdem bietet das Portal jede Menge Anregungen, Wissen, interessante Experteninterviews und vieles mehr rund um das Thema Wandern. Und für unterwegs gibt‘s die kostenlose Wanderfit-App, mit der man nicht nur die attraktiven Wanderfit-Touren dabei hat, sondern ganz einfach auch eigene Routen erstellen kann.

Wandern für die Gesundheit

Wandern stärkt Muskeln und das Herz-Kreislauf-System, wirkt Blutdruck senkend, baut Stress ab und macht gerade bei uns in der Region richtig viel Spaß! Um noch mehr Menschen fürs Wandern zu begeistern, hat die BKK Pfalz die Initiative Wanderfit ins Leben gerufen.

Mit kostenlosen Gesundheitswanderkursen, einem Gesundheitsbonus für Groß und Klein sowie bis zu 150 Euro Zuschuss zu aktiven Gesundheitsreisen hat die BKK Pfalz auch ansonsten viele Leistungen im Angebot – nicht nur für Wanderbegeisterte: www.bkkpfalz.de/kein-blabla