Karlsruhe. (zg) Wir haben einen Tipp für Sie, der den Traum vom perfekten Kurzurlaub wahr werden lässt, denn das Europabad Karlsruhe verspricht gleichermaßen Erholung pur und Badespaß für Jung und Alt!

Der perfekte Tagesausflug für Familien mit Kindern.

Das Europabad Karlsruhe ist mit seiner "KAi – der Hai Kinderwelt", zahlreichen Erlebnisrutschen, einer überragenden Wasserlandschaft sowie fantastischen Sauna- und Spa-Angeboten für Mama und Papa der Kurzurlaubs-Tipp Nummer 1 in Karlsruhe!

Kleine Gäste werden im Kinderbereich zu waschechten Piraten, Jugendliche haben viel Spaß im Erlebnisbereich und testen, gemeinsam mit den mutigsten Erwachsenen, die gigantische Rutschenvielfalt des modernen Freizeitbades. Nach dem Adrenalinkick der Trichterrutsche "Tarantula", dem abenteuerlichen Wildwasserfluss, der grandiosen Reifenrutsche oder der "AquaRocket" mit 14 Metern freiem Fall, darf auch die Entspannung nicht fehlen!

Wellness und Sauna

Die großartige Saunalandschaft des Europabades Karlsruhe entführt ihre Besucher*innen in fremde Welten. So kann man eine Zeitreise ins Mittelalter wagen, einzigartige Aufgusshighlights erleben und der nordosteuropäischen Landschaft "Karelien" einen Besuch abstatten. Nach dem Saunagang lockt die frostige Ice Lounge, deren zentraler Blickfang ein Eisbrunnen "Stalagmit" ist, aus dem das Eis langsam herauswächst und zum erfrischenden Zugreifen einlädt. Man fühlt sich augenblicklich in ein arktisches Märchen versetzt.

Ein weiteres Glanzstück stellt der liebevoll gestaltete Saunagarten im Außenbereich dar. Nachdem man es sich bei einem leckeren Vesperteller im Vihta-Bistro gut gehen ließ, rundet das Massage- und Spa-Angebot den Entspannungstag ab. Ein märchenhaftes Zusammenspiel aus Wasser, Wärme und Wohlbefinden macht jeden Besuch zu einem absoluten Genuss für Körper, Geist und Seele.

Gutscheine zum Verschenken können Sie auch ganz bequem von zu Hause aus bestellen: www.shop.ka-europabad.de

Weitere Informationen: www.ka-europabad.de