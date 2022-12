Heidelberg. (zg) Rund vier Jahre ist es her, dass in der Backstube der Traditionsbäckerei Mantei die Lichter ausgegangen sind. So richtig war Mantei aber nie weg aus den Köpfen und den Herzen der Heidelberger. Mal tauchte im Küchenschrank ein Jutebeutel mit dem Kult-Logo des Boulangers auf, dann machte das Schicksal der goldenen Baguette- Skulptur Schlagzeilen und beim Abendbrot kreisten die Gedanken sowieso um die schmerzlich vermissten Vinschgauer Fladen und Co.

Wunder gibt es immer wieder – auch in Heidelberg! Anfang 2022 reiben sich Marktbesucher in der Weststadt und Passanten auf der Poststraße und am Gadamerplatz verdutzt die Augen. "Kann das sein oder ist es eine Fata Morgana? – Das Brotsortiment kennen wir doch!" Richtig gesehen – nicht nur die vermissten Backwaren sind wieder da, auch Jean-Marc grinst verschmitzt über den Tresen, als sei er nie weggewesen. Nur das Logo ist nicht mehr das alte. Der neue Bäcker ist zwar ebenfalls Franzose, doch nun zwinkert er der Kundschaft frontal zu. Außerdem ergänzt "le pain" den Namenszug. Doch was ist passiert und wie kann das alles sein?

Über die Ereignisse von 2018 ist genug gesprochen worden. Wichtiger ist, dass Jean-Marc Mantei sich drei Jahre nach dem Aus ein Herz fasst und sich auf seine Wurzeln zurückbesinnt. Kurzerhand haucht er einer verlassenen Backstube vor den Toren Heidelbergs wieder Leben ein und packt die alten Original-Rezepte aus. Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen, denn mit "Mantei 2.0" gelingt ihm ein Kunststück. Frei nach dem Motto "Zurück in die Zukunft" schmecken die Brote jetzt noch besser, als man sie von früher in Erinnerung hat. Über dieses, von Kunden bestätigte, vom Bäcker selbst aber in Frage gestellte Phänomen kann man nur rätseln. Wahrscheinlich haben die Kreativpause und die bewusste Entscheidung zurückzukehren ihm einfach gutgetan. Die Reduktion der Produktionsmenge, der Fokus auf das Kernsortiment und der Umstieg auf regionale, oft biozertifizierte Zutaten haben ihr Übriges beigetragen.

Im Spätjahr 2022 macht Jean-Marc Mantei das Revival perfekt. In der Neuenheimer Brückenstraße, eröffnet er wieder eine permanente Verkaufsstelle. Der puristische Raum gleicht einer Backwaren-Galerie. Im minimalistischen Interieur lenkt nichts den Blick vom Wesentlichen – dem Brotsortiment! Und was heißt das jetzt für 2023? Ganz einfach: Wenn le pain – Mantei am 17. Januar, nach 14-tägiger Betriebspause, ins neue Jahr startet, dann sollte man öfters mal die eine Haltestelle vom Bismarckplatz über den Neckar fahren. Es lohnt sich, denn hier wird Brot verkauft, das mit Liebe, Ahnung und hervorragenden Zutaten gebacken wird. Und selbst die gute alte Barzahlung ist neuerdings wieder möglich.

Le pain – Mantei

www.le-pain.de

Brückenstraße 11

69120 Heidelberg

Telefon: 06221 6738865

Öffnungszeiten:

Dienstag – Freitag: 13 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 12 Uhr