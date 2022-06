Heidelberg. (au) Wenn die Touristen das Heidelberger Schloss verlassen, die untergehende Sonne den Sandstein der Fassaden in warmes Licht taucht und Kerzen erleuchten, dann gehört der Schlosshof an vielen Abenden in diesem Sommer ganz den Gästen der Schlossgastronomie. Eine malerische Location, in der Spitzenkoch Martin Scharff wieder mit seinem Open Air Restaurant für pulsierende Unterhaltung sorgen wird. Für insgesamt 9 Termine hat er sich von Juli bis September große Künstler geladen.

Den Auftakt macht Valentin L. Findling am 1. Juli mit seinen unschlagbaren Queen-Hits, die schon bei "Queen at the Castle" tausende Gäste begeistert von den Stühlen holte. Am 22. Juli ertönen die einfühlsamen, zeitlos genialen Songs von "Simon & Garfunkel Tribute meets Classic". Die sanften Stimmen sowie ein großes Streichquartett werden den Schlosshof mit noch mehr Romantik erfüllen. Die Bauers Brass Band hingegen wird am 12. & 13. August bei der Udo Jürgens Nacht den Schlosshof mit den besten Schlagern des Ausnahmekünstlers zum Überkochen bringen. Ein lateinamerikanisches Highlight liefert "NO Matter WHAT” & Friends. am 3. September mit "Latin meets Carlos Santana".

An diesem Abend findet zudem die letzte Schlossbeleuchtung des Jahres statt, die es an dem Abend mit einem Glas Champagner auf dem Altan zu bestaunen gibt. Krönender Abschluss ist das Konzert von Markus Zimmermann am 10. September. Ob als Solist oder Tourmusiker für Herbert Grönemeyer – seine geniale Stimme sowie sein Talent am Klavier begeistern immer. Jeder Abend wird begleitet von einem 4-Gang-Menü, das die Vielfalt des Sommers einfängt und mit meisterhaften Kompositionen den Hörgenuss perfektioniert.Dazu im Inklusivpreis korrespondierende Weine, Longdrinks und anti-alkoholische Getränke. Auch für die Heidelberger Schlossfestspiele hat Martin Scharff eigens ein Theater-Menü kreiert. Der Sommer kann kommen und mit ihm einzigartige Abende in der schönsten Kulisse der Region.

