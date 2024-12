Heidelberg. (zg) Bereits vor Saisonbeginn gibt das Veranstalter-Trio um Riadh Bourkhis, Florian Keutel und Spitzenkoch Tristan Brandt bekannt: Die 8. Saison des Heidelberger WinterVarieté wird aufgrund der großen Nachfrage bis zum 1. Februar 2025 verlängert. Noch bevor das Zelt und die Bühne auf dem neuen Standort am Heidelberger Messplatz vollständig stehen, ist klar: Der Ticketverkauf übertrifft alle Erwartungen.

"Wir sind begeistert von der Resonanz", so Florian Keutel. "Die Menschen in der Rhein-Neckar-Region und darüber hinaus schätzen unser Event und freuen sich auf diese besondere Show, die Akrobatik, Comedy, Magie und Kulinarik vereint."

Aufbau der ShowArena am neuen Standort Heidelberger Messplatz

Seit Ende Oktober wird der Heidelberger Messplatz in eine eindrucksvolle WinterVarieté-Welt verwandelt. Ein Großaufgebot an Mitarbeitenden und ein riesiger Autokran schaffen in nur 3,5 Wochen eine beeindruckende Container- und Zeltlandschaft. "Der Aufbau schreitet dank engagierter Helfer schnell voran", freut sich Florian Keutel. Die nächste Phase umfasst den Innenausbau mit Bodenverlegung, Installation von Heizung und Beleuchtung, sowie der Aufbau der riesigen LED-Wand, die die Bühnenshows atmosphärisch untermalt. Neben den stilvollen Gästebereichen entsteht ein großzügiger Backstagebereich für internationale Künstler wie Paul Ponce und das Vegas Showballett. Auch die Pop-Up-Gourmetküche für Tristan Brandts Team wird derzeit eingerichtet, um Abend für Abend ein exquisites 3-Gang-Gourmetmenü zu servieren.

Ob für Firmenfeiern, besondere Ausflüge oder romantische Abende: Das WinterVarieté bietet Platz für bis zu 350 Gäste. Die Premiere der Show findet am 21. November 2024 statt und verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis aus Akrobatik, Tanz, Musik und Gourmetküche.