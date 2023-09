Wiesloch. (zg) Wie der Name schon verrät, vertreibt das Wieslocher Familienunternehmen SALUVegan vegane Snacks und Leckereien. Von Frühstück bis Abendessen, Hauptspeise oder Dessert – hier gibt es alles was das vegane Herz begehrt. Dabei stehen Hülsenfrüchte wegen des hohen Eiweißpotenzials und der vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten im Fokus: So werden die Bratlinge für vegane Burger aus Ackerbohnen, Süßlupine oder Kichererbsen hergestellt. "Unsere Produkte werden in Baden-Württemberg angebaut und die Bauern kenne ich alle persönlich", so die Inhaberin Samy Ebel.

Während ihrer schweren Krebserkrankung 2012 befasste sie sich damit, was gut für den Körper ist und wählte den veganen Lebensweg. Seitdem möchte sie auch andere Menschen animieren, sich bewusster zu ernähren. Ebel, die aus der Landwirtschaft und Gastronomie kommt und schon lange selbstständig ist, studierte dann mit 42 Jahren noch Ernährungswissenschaft. Im April 2014 gründete sie mit SALUVegan ihren eigenen Lebensmittelgroß- und Einzelhandel, bei dem inzwischen auch ihre Kinder mitarbeiten.

Dass für sie pflanzliches Essen schon immer ein Thema war, erzählt die selbstbewusste Unternehmerin: "Vegan und lecker muss kein Widerspruch sein." Das Sortiment wird ständig erweitert und angepasst. Sehr beliebt und über die Grenzen der Region hinaus bekannt sind beispielsweise ihre Lupiküsse, vegane Schaumküsse, oder die farbenfrohen Donuts. Am Samstag, den 9. September, war Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann (rechts auf dem Foto) bei der Lupikuss Lounge-Eröffnung dabei. Dabei konnte er den etwas anderen Bubble Tea, nämlich aus Eistee sowie Bubbles aus Fruchtsaft, kennenlernen.

Wer die veganen Gaumenschmäuse probieren möchte, kann Dienstags bis Samstag jeweils von 11 bis 19 Uhr im Industriegebiet in Wiesloch auf dem All IN-Gelände hinter Lady Fitness und Getränke Kern oder auf den verschiedenen Events im Rhein-Neckar-Kreis vorbeischauen, wo der Lupikuss Foodtruck vor Ort ist.

Lupikuss Foodtruck und Catering

www.lupikuss.de

69168 Wiesloch