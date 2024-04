Wiesloch. (zg) Mit "Hallo, ich bin PIA!" werden Mitglieder und Kunden der Volksbank Kraichgau neuerdings begrüßt, wenn sie sich auf deren Internetseite zu Themen rund um Bauen und Wohnen informieren.

PIA verbindet Dienstleistungen kundenorientiert und digital

Hinter der Abkürzung PIA verbirgt sich die Persönliche-Immobilien-Assistentin, eine digitale Plattform, die Services rund um Kaufen, Verkaufen, Bauen, Modernisieren und Ver-/Mieten bietet und damit unterschiedlichste Dienstleistungen kundenorientiert und digital vernetzt.

Zum Beispiel unterstützt die Plattform die Anwender bei der Immobiliensuche, der Baubegleitung, der digitalen Immobilienschnellbewertung oder eines Modernisierungschecks der eigenen Immobilie. Außerdem können Anwender dort von diversen Rechnern, wie beispielsweise dem Baukosten- oder Finanzierungsrechner Gebrauch machen und sich hilfreiche Tipps und Checklisten für den Immobilienkauf oder -bau herunterladen und vieles mehr. Vermieter können mit "EinfachVermietet" schnell und bequem den passenden Mieter finden und Mieter können zum Beispiel ein passendes Umzugsunternehmen für einen reibungslosen Umzug finden.

PIA ist einzigartig

"Mit unserer PIA haben wir derzeit ein echtes Alleinstellungsmerkmal in unserer genossenschaftlichen Finanzgruppe am Markt.", erklärt stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Ressortvorstand für den Bereich Vertriebsmanagement Dimitrios Meletoudis. "Für uns ist diese digitale Vernetzung der Dienstleistungen, rund um den Bereich Bauen und Wohnen, Teil unserer genossenschaftlichen Verantwortung in der Region.", führt Meletoudis weiter aus. PIA bietet schnelle Unterstützung, die bequem an jedem Ort in Anspruch genommen werden kann.

Bereits in der Volksbank Bruchsal-Bretten, die im September 2023 mit der Volksbank Kraichgau fusionierte, wurde PIA den Mitgliedern und Kunden angeboten und dort auch sehr rege genutzt. "Und das aus gutem Grund.", weiß Dimitrios Meletoudis. "Die PIA bietet mit ihren umfangreichen und interaktiven Features und Schnellchecks, sowie den Checklisten zum Herunterladen, schnelle und spontane Hilfe, wann immer sie benötigt wird." Außerdem biete die Plattform ein gutes Netzwerk an erfahrenden Dienstleistern und Sachverständigen, vernetze die Menschen der Region und bündle alle relevanten Informationen rund um Vorhaben im Bereich Bauen und Wohnen an einer zentralen Stelle.

Regionales Ökosystem schafft Nähe in der Region

Die Volksbank Kraichgau weiß, dass gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Automatisierung, der Kontakt und die Nähe zu Mitgliedern, Kunden und der Region besonders wichtig ist. Daher legt sie bei ihren Angeboten und Lösungen den Fokus auf eine Vernetzung der Menschen in der Region, persönlich und digital, hin zu einem genossenschaftlichen Ökosystem mit regionaler Prägung. Eben ganz nach der genossenschaftlichen Idee "Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele."

