zg. Der Kurpfalzbräu Eisbock: stark, tiefdunkel, nach Honig und Karamell duftend. Jetzt ist die saisonale Starkbier-Spezialität von Kurpfalzbräu aus Plankstadt wieder erhältlich. Über acht Wochen durfte der Eisbock nach sorgfältigem Brauen und Reifen im Tank ausfrieren. Gefriert das Bier von der Wand des Tanks nach innen, wird dem Bier das Wasser entzogen, da es schneller zu Eis erstarrt als Alkohol. Zurück bleibt eine exklusive, in Geschmack und Alkoholgehalt starke Bieressenz: der Eisbock. Brauereichef Max Spielmann ist begeistert von der Handwerkskunst seiner Brauer und freut sich auf einen kalten Winter: "Weil dann unser Eisbock noch besser schmeckt als sowieso schon!"

Besonderes Aroma

Das durch Ausfrieren konzentrierte Starkbier passt für den Biersommelier und leidenschaftlichen Koch Spielmann bestens zur Weihnachtsgans und zu Wildgerichten wie Hirschgulasch mit Knödel und Preiselbeeren. Als Dessert empfiehlt Spielmann dunkle Schokolade im Mund schmelzen zu lassen und dann einen Schluck Eisbock dazu zu nehmen.

Kleine Menge verfügbar

Auch in diesem Jahr habe man in Plankstadt nur eine kleine Menge vom Saisonbier Kurpfalzbräu Eisbock gebraut, erklärt Brauereichef Spielmann. Das Bier sei jetzt im gut sortieren Getränkehandel in der Region Rhein-Neckar erhältlich, solange der Vorrat reiche.

Zufallsentdeckung

Hätten Sie’s gewusst? Eines Winterabends im 19. Jahrhundert vergaß ein Brauergeselle in Kulmbach den Auftrag seines Braumeisters und räumte die Holzfässer nicht wie aufgetragen ins Lager. Ohne des Gesellen Faulheit wäre der besondere Biergenuss vielleicht nie entdeckt worden. Denn der Inhalt jener Bierfässer gefror in eisiger Nacht, nur in der Fassmitte gab es noch ein Bierkonzentrat. Ein äußerst Schmackhaftes, wie man am nächsten Tag feststellte: der Eisbock war geboren. Sehr zum Wohl!