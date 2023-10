zg. Stellen Sie sich den sanften Fluss des Neckars vor, der die malerische Kulisse für den Beginn Ihres gemeinsamen Lebens bildet. Mit der Weissen Flotte Heidelberg wird Ihr besonderer Tag nicht nur ein Versprechen der Liebe sein, sondern auch eine Reise, die so einzigartig und unvergesslich ist wie Ihre Beziehung!

Ihr perfekter Begleiter für besondere Momente

Unser engagiertes Team im Eventmanagement und unser erfahrenes Servicepersonal arbeiten Hand in Hand, um sicherzustellen, dass Ihre Hochzeitsfeier reibungslos verläuft und Ihren höchsten Ansprüchen gerecht wird. Vom ersten Moment der Planung bis zum Ende der Feierlichkeiten stehen wir Ihnen zur Seite, um sicherzustellen, dass jedes Detail perfekt auf Ihre Vorstellungen abgestimmt ist. Wir möchten, dass Sie sich vollkommen auf Ihre Gäste und die festliche Atmosphäre konzentrieren können, während wir uns um alle organisatorischen Aspekte kümmern.

Voll ausgestattete Schiffe & Räumlichkeiten

Unsere Schiffe sind mit modernsten Annehmlichkeiten ausgestattet, um Komfort und Eleganz zu garantieren. Egal, ob Sie sich entscheiden, den malerischen Sonnenuntergang über dem Fluss zu bewundern oder Ihre Liebsten mit einem Festmahl an kulinarischen Delikatessen zu begeistern – wir sind darauf vorbereitet, jeden Wunsch zu erfüllen. Von einem exquisiten Sektempfang über vielfältige Catering-Optionen bis hin zu einer hochwertigen Soundanlage für die musikalischen Momente Ihrer Feier, unser Angebot ist darauf ausgelegt, jedes Detail Ihres besonderen Tages zu perfektionieren.

Exklusive Afterparty-Location mit eigenem Anleger

Nach der malerischen Schifffahrt entlang des Neckars, die Ihnen und Ihren Gästen unvergessliche Momente und atemberaubende Ausblicke geboten hat, hört Ihr besonderes Fest noch nicht auf. Wir freuen uns, Ihnen eine fortgesetzte Feier in unserer exklusiven Afterlocation "bianco" in Neuenheim anzubieten, wo Sie nach Wünschen in die Nacht feiern können.

Kontaktieren Sie uns gerne, um weitere Informationen zu erhalten und Ihre Vision für Ihre Hochzeitsfeier mit uns zu teilen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen eine unvergessliche Veranstaltung zu gestalten, die Ihre Liebe und Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Weitere Informationen: www.weisseflottehd.de