zg. Genießen Sie die frische Herbstluft, kulinarische Köstlichkeiten und wärmende Getränke an Bord unserer komfortablen und klimatisierten Schiffe. Unsere vielfältigen Ausflugsziele erstrecken sich über den Neckar und den Rhein, welche Sie auch komfortabel bei kühlerem Wetter entdecken können.

Erleben Sie unvergessliche Rundfahrten entlang der bunt gefärbten Burgenstraße durch das idyllische Neckartal nach Neckarsteinach, Hirschhorn oder Eberbach. Oder planen Sie einen Tagesausflug nach Rüdesheim oder St. Goar. Bei der Weissen Flotte Heidelberg finden Sie die perfekte Fahrt für jeden Geschmack – ein einzigartiges Erlebnis im goldenen Herbst! Verpassen Sie außerdem nicht unsere exklusiven Herbst-Events! Feiern Sie mit uns auf dem Wasser bei unseren thematischen Mottofahrten, wie der "Golden Autumn Cruise" und weiteren Highlights

3. Oktober – The Freddy Wonder Show

Erleben Sie eine mitreißende musikalische Reise durch die Welt der großen Rock- und Popklassiker bei der Freddy Wonder Show! Freuen Sie sich auf einen Abend voller energiegeladener Musik, leidenschaftlicher Performance und einzigartiger Unterhaltung – mitten auf dem Wasser in einer spektakulären Kulisse.

Die Musiker der Freddy Wonder Combo entführen Sie auf eine Reise durch die großen Gefühle und Hymnen der Rock- und Popgeschichte – von Queen über U2 bis hin zu weiteren unvergesslichen Legenden.

17. Oktober – Swing Dinner: The Frank Sinatra Show

Tauche ein in die glanzvolle Welt der Swing-Ära bei unserer Frank Sinatra Show auf dem Neckar und genieße einen Abend voller klassischer Melodien, stilvollem Ambiente und kulinarischen Genüssen!

An Bord unseres festlich dekorierten Schiffs erwartet Sie das Heidelberg Swing Orchester, das Sie mit den größten Hits von Frank Sinatra, Dean Martin und Robbie Williams auf eine musikalische Zeitreise entführt. Die unverwechselbaren Songs lassen die goldene Ära des Swing lebendig werden – mal gefühlvoll, mal mitreißend, immer unvergesslich.

26. Oktober – Kurpfälzer Abend

Erlebe einen Abend voller Geschichte und Genuss bei unserem Kurpfälzer Abend auf dem Neckar und tauche ein in die Kultur und Traditionen der Kurpfalz! Steige an Bord unseres stilvoll dekorierten Schiffs und genieße eine dreistündige Fahrt durch das malerische Neckar-

tal. Diese besondere Veranstaltung kombiniert kulturelle Unterhaltung mit einem traditionellen Kurpfälzer Menü.

31. Oktober – Halloween Partyboot

Tauche ein in die schaurig-schöne Welt der Geister und Monster bei unserem Halloween Partyboot auf dem Neckar! Erlebe eine gruselige Nacht voller Musik, Tanz und Gänsehaut in einer einzigartigen Atmosphäre auf dem Wasser. Steige an Bord unseres festlich dekorierten Schiffs und feiere Halloween wie nie zuvor. Diese besondere Veranstaltung bietet dir die perfekte Kombination aus gruseligem Spaß und einer entspannten Fahrt durch das malerische Neckartal. Unser Schiff verwandelt sich in ein Geisterschiff, das mit stimmungsvoller Halloween- Dekoration geschmückt ist. Von schaurigen Kürbissen bis hin zu gespenstischen Lichtern – alles ist bereit, um dich in die richtige Halloween-Stimmung zu versetzen. Lass dich von der schaurigen Atmosphäre verzaubern und genieße eine unvergessliche Nacht auf dem Neckar.

Weitere Informationen unter www.weisseflottehd.de