zg. Ob entspannte Sommerstimmung bei der Piazza Spritz oder ein romantischer Abend bei der Heidelberger Schlossbeleuchtung – auf dem Neckar wird jeder Moment zum Erlebnis. Die Weisse Flotte Heidelberg lädt auch in diesem Jahr wieder zu außergewöhnlichen Events auf und am Wasser ein

Piazza Spritz – Das italienische Uferfest am Neckar

Samstag, 28. Juni 2025

Ein Sommertag wie in Italien: Bei der Piazza Spritz verwandelt sich das Pier IV in ein mediterranes Uferfest mit Aperol-Flair, Musik und ausgelassener Stimmung direkt am Wasser. Von 14 bis 22 Uhr heißt es: entspannen, feiern, genießen.

Auf dem Neckarstrand erwarten dich stimmungsvolle Sounds, gemütliche Lounge-Bereiche und erfrischende Drinks – allen voran der namensgebende Aperol Spritz. Dazu gibt’s italienische Snacks und kleine Köstlichkeiten. Der Eintritt ist frei, wer es exklusiver mag, kann einen VIP-Tisch mit Buckets und Snackplatte reservieren.

Schlossbeleuchtung Heidelberg – Zwei Perspektiven, zwei Erlebnisse

Samstag, 7. Juni 2025

Heidelberg im Lichtermeer: Die berühmte Schlossbeleuchtung lässt Schloss und Alte Brücke in rotem Glanz erstrahlen – gekrönt von einem spektakulären Brillantfeuerwerk über dem Neckar. Für diesen Abend bieten wir zwei unterschiedliche Erlebnisse – je nach Geschmack an Bord oder festlich an Land:

1. An Bord der Weissen Flotte

Noch buchbar ist unser Schiff mit Fingerfood-Buffet. Während einer abendlichen Fahrt auf dem Neckar genießt du eine festliche Auswahl an herzhaften Snacks, stimmungsvolle Musik und – als Höhepunkt – das Feuerwerk vom exklusiven Logenplatz auf dem Wasser. Getränke sind inklusive, die Atmosphäre entspannt und einmalig.

2. Schlossbeleuchtung im Pier IV

Wer lieber an Land feiert, ist im stilvoll dekorierten Pier IV direkt am Fluss genau richtig. Hier erwartet dich ein festlicher Abend mit Sektempfang, 3-Gänge- Menü, Getränkepauschale und Live-Musik – alles mit direktem Blick auf die Alte Brücke. Durch die große Fensterfront und die Nähe zum Wasser genießt du das gesamte Spektakel mit bester Sicht – ohne Seegang, aber mit voller Stimmung.

Jetzt Tickets sichern

Ob Aperol am Ufer, Schlossblick vom Wasser oder elegantes Dinner an Land – die Events der Weissen Flotte Heidelberg stehen für Lebensfreude, Gastfreundschaft und besondere Kulissen. Viele Termine sind bereits stark nachgefragt – frühzeitige Buchung lohnt sich.

Lust auf mehr?

Auf unserer Website findest du weitere Themenfahrten, Frühstückstouren, Familienangebote und Erlebnisse für jeden Geschmack. Denn: Jeder Moment an Bord ist ein besonderer.

Alle Infos und Tickets unter: www.weisseflottehd.de