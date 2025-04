Wiesloch. (zg) Der Start ins Berufsleben ist eine spannende Zeit voller Möglichkeiten, aber auch voller Fragen: Wie finde ich den passenden Einstieg? Wo kann ich erste Praxiserfahrung sammeln? Viele Absolventinnen und Absolventen sowie Auszubildende stellen sich genau diese Fragen. Genau hier setzt das Traineeprogramm der Volksbank Kraichgau an.

Doch das zwischen zwölf bis 24 Monate dauernde Programm richtet sich nicht nur an Berufseinsteiger. Auch wer sich beruflich neu orientieren möchte, ist hier genau richtig. Es bietet die Möglichkeit, praxisnahes Wissen aufzubauen und sich gezielt auf eine künftige Position vorzubereiten. Ein Trainee durchläuft während der Programmdauer mehrere Fachabteilungen, um einen ganzheitlichen Einblick in die Abläufe und Aufgaben innerhalb der Bank zu erhalten.

Wir wollten einen Einblick in das Traineeprogramm der Volksbank Kraichgau erhalten, und haben uns dazu mit Ellen Gerisch, Trainee der Abteilung Marketing/PR, und Johanna Wagner, Trainee in der Abteilung HR Personalentwicklung und Talent Management, zusammengesetzt. Beide haben ihr Traineeprogramm im Juni 2024 gestartet und sind damit schon fast ein Jahr lang bei der Bank tätig.

Was habt ihr vor eurem Traineeprogramm gemacht?

E. Gerisch: Ich habe davor mein Studium im Bereich Soziologie und BWL erfolgreich beendet.

J. Wagner: Ich habe zuerst eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Danach habe ich noch ein Studium im Bereich Wirtschaftspädagogik drangehängt.

Wie war euer Einstieg?

E. G.: Ich hatte einen tollen Einstieg! Mein Team hat sich sehr über mich gefreut und mich herzlich willkommen geheißen. Schon in der ersten Woche durfte ich richtig loslegen, auf ein Event mitgehen und an den ersten Aufgaben arbeiten. Dadurch habe ich direkt einen Einblick in meine zukünftige Arbeit bekommen und war begeistert.

J. W.: Mein Einstieg war auch super, ich habe mich ab dem ersten Tag sehr wohl gefühlt. Es wurde sich viel Zeit für mich genommen und ich konnte alles in meinem eigenen Tempo erstmal kennenlernen.

Wie sieht euer Alltag jetzt aus?

E. G.: Kein Tag ist wie der andere. Ich bin mal im Büro, mal mobil unterwegs oder bei Terminen vor Ort. Ich arbeite an Pressemitteilungen, begleite interne Kommunikationsprojekte und durfte auch schon verschiedene Kampagnen mitbetreuen.

J. W.: Auch bei mir gleicht kein Tag dem anderen, weil immer neue Dinge im Alltag auf mich zukommen. Ich bin in Projekte zur Teamentwicklung eingebunden, arbeite an Workshops mit und bekomme Einblicke in viele Themen der Personalentwicklung.

Welche Perspektiven bietet euch das Traineeprogramm?

E. G.: Ich lerne viel Neues dazu, sammle erste Praxiserfahrungen und kann mich mit Seminaren und Workshops weiterbilden. Das Traineeprogramm ist umfangreich geplant und es wird geschaut, wie man sich weiterentwickelt, welche Fortschritte man gemacht hat – das ist sehr hilfreich.

J. W.: Man bekommt viele Einblicke in andere Bereiche und man kann Seminare und Workshops besuchen. Dabei kann ich mich weiterbilden und intensiv einarbeiten.

Wie fühlt ihr euch jetzt, seid ihr zufrieden mit eurer Traineestelle?

E. G.: Ich habe es noch keinen Tag bereut! Bereits jetzt habe ich so viel dazugelernt und mich weiterentwickelt – sowohl beruflich als auch persönlich. Ich kann es jedem, der noch am Anfang seines beruflichen Werdegangs steht, empfehlen.

J. W.: Es ist eine gute Möglichkeit, wenn man frisch aus dem Studium kommt, um erstmal Fuß zu fassen und sich einzuarbeiten. Für mich war es eine tolle Lösung und ich fühle mich sehr wohl damit.