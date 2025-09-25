zg. Wenn draußen die Blätter fallen und die Tage kürzer werden, beginnt bei uns die schönste Zeit für Wellness und Genuss. Im Vista Spa der Villa Toskana erwartet Sie auf über 3000 Quadratmetern eine mediterrane Wohlfühlwelt, die Körper und Seele verwöhnt – auch als Tagesgast.

Tauchen Sie in unseren wohlig warmen, auf 33 °C beheizten Infinity Outdoor Pool ein und genießen Sie den Blick auf die herbstlich gefärbten Weinberge. Entspannen Sie in vier thematischen Saunen, zwei Dampfbädern, einer Salzlounge und einem Tepidarium oder gönnen Sie sich eine Massage. Ziehen Sie sich in eine unserer exklusiven Relaxsuiten oder ins Kaminzimmer zurück. Ein Moment völliger Ruhe – den Sie in der Villa Toskana erleben können. An unserer Vital Bar "Leib und Seel‘" erwartet Sie ganztägig eine Auswahl an gesunden Snacks wie Nüsse und Trockenfrüchte. Erfrischen Sie sich zudem jederzeit mit kostenlosem Wasser, Tee, Kaffee und Infused Water an unseren Getränkestationen im Spa-Bereich. Darüber hinaus bietet unser Spa-Bistro in der Penthouse-Lounge ein ausgewähltes Speisenangebot für jeden Geschmack.

Direkt neben dem Vista Spa lädt unsere Vinothek Villa di Vino mit über 1500 erlesenen Weinen zum Genießen ein. Wer das mediterrane Lebensgefühl mit nach Hause nehmen möchte, entdeckt im Concept Store Villa Oliva Mode, Accessoires und andere Kostbarkeiten. Die Villa Toskana in Leimen ist Teil unserer Villa Collection, zu der auch die Villa Medici in Bad Schönborn und die Villa Bosco in Walldorf gehören. Jedes Haus trägt auf seine Weise dazu bei, "La Dolce Vita" erlebbar zu machen – ob als Kurzurlaub, Wochenendtrip oder genussvoller Tagesausflug.

Gönnen Sie sich in diesem Herbst und Winter Ihre persönliche Auszeit – ganz nah, direkt vor den Toren Heidelbergs. Eine Übersicht über unsere Villa Collection finden Sie hier:

Herzlich,

Ihre Familie Schreiber

mit äußerst engagiertem Team